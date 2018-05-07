Опубликован первый аналитический отчет TEFAF, посвященный финансированию на арт-рынке

Вышел в свет первый аналитический отчет TEFAF, выпущенный в новом формате и посвященный финансированию на арт-рынке. Отчет под названием TEFAF Art Market Report: Art Dealer Finance подготовлен основателем аналитической компании ArtTactic Андерсом Петтерсоном. Среди представленных данных привлекают внимание следующие основные положения отчета: 1. Глобальный рынок заимствований, обеспеченных произведениями искусства, в 2017 году составлял от $17 млрд до $20 млрд, при этом на долю галерей и арт-дилеров пришлось всего 8–10% от этой суммы, большая часть обеспечена частными коллекционерами, которые вкладывают полученные средства в активы, обеспечивающие регулярный доход, — например, в акции и недвижимость. Таким образом, искусство может приносить непосредственный доход даже без перепродажи. 2. Большинство (более 90%) дилеров, делающих заимствования под обеспечение произведениями искусства, осуществляют свою деятельность в США, что связано с особенностями Единообразного торгового кодекса США, позволяющего заемщикам сохранять свое залоговое обеспечение (в данном случае произведения искусства) на протяжении всего срока заимствования. 3. Самые богатые арт-дилеры с наибольшей вероятностью получают кредиты, обеспеченные произведениями искусства. Это связано с тем, что большинство таких кредитов поступает из частных банков, что доступно только лицам с большим личным капиталом. 4. Большинство дилеров, которым нужно финансирование, не могут его получить, поскольку финансисты считают, что риски, связанные с кредитованием большинства арт-дилеров слишком высоки. 5. Проверки, требуемые ответственными кредиторами, являются слишком серьезными для многих дилеров, так как требуют много времени и усилий, в то время как наиболее обеспеченные ресурсами продавцы искусства в то же время и наиболее подготовлены для того, чтобы ответить на все вопросы относительно провенанса, подлинности, оценки и других аспектов, связанных с информацией о работе, предоставляемой в залог.

TEFAF Art Dealer Finance 2018 стал первым из целой серии анонсированных отчетов, посвященных исследованию рынка предметов искусства.

Источник: TEFAF