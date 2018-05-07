Скульптура Бернини потеряла безымянный палец в процессе транспортировки

Итальянским реставраторам пришлось экстренно восстанавливать палец святой Бибианы — мраморной скульптуры Джованни Лоренцо Бернини 1626 года из церкви Санта-Бибиана в Риме. Осенью 2017 года скульптура была отправлена на грандиозную выставку Бернини в галерее Боргезе (редчайший случай, когда находящаяся в церкви скульптура покинула «родные стены») и по возвращении, при установке обратно в алтарь, была повреждена — после неосторожного удара о стену у нее был отломлен безымянный палец правой руки. Утверждается, что инциденту способствовал изначально неустойчивый постамент, на котором с XVII века располагалась скульптура. Некоторое время, пока реставраторы исследовали способы восстановления, святая Бибиана, шокируя посетителей церкви, находилась в алтаре без безымянного пальца. К счастью, при травме сам палец не был поврежден, и место скола было отчетливым, так что скульптуру удалось восстановить в прежнем виде, и 5 мая 2018 реставраторы предъявили плоды своих трудов.

Источник: www.affaritaliani.it