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Выставка «1943. В штабах Победы» откроется в Новом Манеже
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Выставка «1943. В штабах Победы» откроется в Новом Манеже 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Она расскажет о государственном управлении в период с января по декабрь 1943 года. 9 мая, за день до официального открытия, выставку можно посетить бесплатно. Она будет работать до 21:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Экспозиция включает 25 тематических блоков. Посетители выставки смогут узнать новые факты о вкладе деятелей науки и искусства в дело борьбы с фашизмом, об ужасах оккупации и концлагерях, о восстановлении городов после освобождения от фашистов. В Новом Манеже представлены фотографии, кадры кинохроники, агитационные листовки и плакаты.
Благодаря более чем 500 документам 1943 года, выставка поможет понять, в какой сложной обстановке руководство СССР принимало судьбоносные для страны решения. В числе уникальных архивных материалов — распоряжения и постановления Государственного комитета обороны СССР, Политбюро ЦК ВКП (б) и указы Президиума Верховного Совета СССР.
Кроме того, посетители экспозиции увидят личные вещи Иосифа Сталина и патриарха Московского и всея Руси Сергия, оружие и вещи партизанов. Организаторам выставки также удалось воссоздать интерьеры кабинета Сталина в Кремле, зала заседаний Тегеранской конференции и кабинета военного конструктора.
Еще один важный элемент экспозиции — «Штаб памяти», интерактивный модуль с фотографиями участников войны под названием. Посетителей приглашают принести снимки родственников-фронтовиков и прикрепить их к стене памяти.
Экспозиция организована при участии Российского государственного архива социально-политической истории, Государственного архива РФ, Центрального музея Вооруженных сил и Музея Победы.
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