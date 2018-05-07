Экспозиция о Всемирной выставке в Париже 1900 года состоится в районе

Экспозиция «Всемирная выставка в Париже 1900 года в стереопарах и фотографиях» пройдет в государственном музее архитектуры имени Алексея Щусева. Открытие состоится 18 мая.

— Всемирная выставка в Париже 1900 года была одним из самых заметных событий своего времени в мире науки и культуры, поскольку она открывала новое столетие. Наша экспозиция позволит посетителям окунуться в атмосферу столицы Франции на рубеже веков и посетить импровизированные павильоны, — рассказала куратор выставки Юлия Ратомская.

Отметим, что посмотреть на стереопары и первые проекты метро можно будет до 17 июня.

Вход платный. Гостей ждут по адресу: улица Воздвиженка, дом 5/25.