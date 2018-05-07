Ещё
Фестиваль «Московская весна a cappella» подготовил праздничную программу к 9 Мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль «Московская весна a cappella» подготовил праздничную программу к 9 Мая 

Москва24 7 мая 2018
Фото: Москва24
Международный музыкальный фестиваль «Московская весна a cappella» подготовил специальную программу ко Дню Победы.
Выступления будут проходить 8 мая с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 20:00, а 9 мая с 12:00 до 14:00 и с 18:30 до 21:00. На семи площадках в центре столицы выступят 7 зарубежных и 14 российских коллективов, которые исполнят военные песни. Это группы The Alley Cats из США, Metro Vocal Group из Китая, The Spell из Португалии и другие. В мероприятии будут участвовать в том числе Московский Казачий хор, фолк-группа «Млада», дуэт Mila&Sofia, Honey jazz choir.
Фестиваль проходит в столице с 27 апреля по 9 мая. Помимо культурной программы, предусмотрена и гастрономическая. Кроме того, гостей ожидают мастер-классы, выставки, лекции и экскурсии.
Конкурс отличается от других тем, что участники поют без музыки. В качестве сцены — городское пространство: улицы, площади, скверы, парки, балконы, лестницы и крыши. Всего на фестивале задействуют 61 площадку, а концерты состоятся на 40 из них. В рамках фестиваля посетителям покажут около 100 музыкальных спектаклей.
Москва24: последние новости
Музей современной истории России можно будет посетить со скидкой перед Днем Победы Мединский открыл Зал исторической правды в Музее Победы "Блоха-воин" и египетский портал. Что можно увидеть на новой выставке Музея Москвы
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру26
У Любови Толкалиной начался страстный роман16
На Самойлову набросились зрители23
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение48
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали26
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение