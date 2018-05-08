Концерт к 9 Мая организовали в школе №1231

Ученики общеобразовательного учреждения №1231 подготовили праздничный концерт, приуроченный ко Дню Победы. Мероприятие прошло 7 мая.

— Дети подготовили музыкальные и танцевальные номера, представили театральные постановки. Кроме того, ребята прочитали стихотворения о Великой Отечественной войне. Для ветеранов боевых действий, которые были нашими главными гостями, ученики подготовили поздравления. Их они написали в форме писем-треугольников, — рассказала заместитель директора школы №1231 Татьяна Алимова.

Она добавила, что в рамках празднования 9 Мая дети вместе с педагогами посетили премьеру военного фильма.

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