В Грибоедовском театре состоялся концерт в честь Дня Победы

В тбилисском русском театре им. Грибоедова состоялся концерт авторской песни, посвященный Дню Победы 9 мая. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходили выступления артистов