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В Грибоедовском театре состоялся концерт в честь Дня Победы
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В Грибоедовском театре состоялся концерт в честь Дня Победы 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
В тбилисском русском театре им. Грибоедова состоялся концерт авторской песни, посвященный Дню Победы 9 мая. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходили выступления артистов
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