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Etro откроют интерактивную выставку в Москве
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Etro откроют интерактивную выставку в Москве 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В честь юбилея Etro — в этом году модному дому исполняется 50 — 17 мая в рамках XVIII Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» в Петровском пассаже откроется интерактивная выставка. Она пройдет в формате тотальной инсталляции — пространства, в которое посетители могут заходить. Оно будет разделено на пять тематических блоков — Природа, Искусство, Цвет, Игра, Путешествие — каждый из которых будет интерактивным павильоном — частью лабиринта с узорами, с которыми можно взаимодействовать. Открывать выставку приедет креативный директор женской линии Etro Вероника Этро.
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