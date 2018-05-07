Etro откроют интерактивную выставку в Москве 

В честь юбилея Etro — в этом году модному дому исполняется 50 — 17 мая в рамках XVIII Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» в Петровском пассаже откроется интерактивная выставка. Она пройдет в формате тотальной инсталляции — пространства, в которое посетители могут заходить. Оно будет разделено на пять тематических блоков — Природа, Искусство, Цвет, Игра, Путешествие — каждый из которых будет интерактивным павильоном — частью лабиринта с узорами, с которыми можно взаимодействовать. Открывать выставку приедет креативный директор женской линии Etro Вероника Этро.