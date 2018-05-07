Автор и зритель — две энергии одного художника

Фото: Арина Депланьи

Анализ взаимодействия двух энергий — автора и зрителя не первичен и может быть бесконечной темой для диалога, но наиболее ее важной частью является инерция самого художника к этому самому диалогу. Художественный мир Юрия Злотника именно настойчиво диалогичен. В этом плане мне кажется продуманной его техническая составляющая. Открытые зрителю 23 апреля портреты художника ведут двойную игру со зрителем — они не только дают смотреть на себя, но и отвечают взаимностью. Фото: Арина Депланьи

В теории литературы есть такое понятие как точка видения, ты видишь ровно то, что позволяет тебе непосредственное расположение в композиции текста — другое недоступно. Так и работы Злотникова открываются по мере смены непосредственной точки видения. Эта буквальная возможность видеть одну и ту же работу абсолютно по-разному передвигаясь по отношению к ней, как планеты по отношению к своему солнцу, дает зрителю возможность поучиться общаться со станковой живописью, как с живым организмом, способным к изменениям. И, несмотря на то, что «артикуляция языка художника Злотникова, не всегда была понятна зрителю, как заметил искусствовед и куратор выставки Леонид Бажанов , это „превращение“абстрактного в узнаваемое, безусловно, возможно. Фото: Арина Депланьи

Нельзя сказать что „ненасмотренный“зритель сразу найдет для себя понятную форму диалога со Злотниковым, но энергию и человечность, в глубоком понимании этих слов, он, безусловно, ощутит с первой попытки объяснить себе, что же он видит в экспозиционном пространстве? Выстроенная всей жизнью художника-неоавангардиста линия взаимопонимания между своим миром и зрительским делится, на мой взгляд, на два типа диалога: смотрю и соглашаюсь и смотрю и отвечаю. На самом деле это довольно редкая возможность видеть собственные зрительские „превращения“в процессе этого диалога. Тут всегда нужно помнить, что нет плохого зрителя, есть момент, когда зрителю стыдно признаться себе, что его волнует не сюжет, а только две зеленых линии в левом углу картины; его волнует не цвет и количество воздуха, а та эмоция, которую передает тебе человек с портрета и хочется отвернуться и сбежать, потому что ненастоящие глаза открыли в тебе что-то такое, о чем ты раньше не подозревал; не общее знание, что на полотне изображена аллея парка, а собственная выдумка о гроте с тенями.

Фото: Арина Депланьи

Злотников гениально снимает зрительскую претензию к самому себе и дарит тот мир, ту вселенную, которая сама знает, где находится эта точка, энергия которой ведет твою душу. Внук Злотникова говорил о том, как художнику было важно быть понятым, и сколько сердца и времени было вложено в это. На мой, взгляд, сегодня к нему приходит именно тот зритель, которого он ждал. Выставка открылась в день рождений Юрия Злотникова и предполагает сложиться в своеобразный триптих, постепенно показывая его произведения.

Место проведения: Галерея Нади Брыкиной, г. Москва.