В Татарстане начали строить новое здание для Музея истории Каравона

Здание Русского подворья, куда переедет Музей истории Каравона, начали строить в селе Никольском Лаишевского района, рассказала «АиФ-Казань» заведующая музеем Анастасия Гурьянова.

Большая русская изба на улице Центральной откроет двери для туристов 26 мая — в день проведения фестиваля русского фольклора «Каравон» (каравон — это хоровод «утиным шагом», традиционного для русских сёл Казанской губернии. — Прим. ред.).

«Сам музей займёт одну из комнат здания, но старинные предметы русского быта можно будет увидеть в каждом помещении, а также вокруг «Русского подворья», — пояснила Анастасия Гурьянова. — В избе будет настоящая русская печь, где профессиональный печник будет выпекать хлеб и блины, давать мастер-классы. Русского колорита добавят расставленные по избе сундуки, старинная мебель и другое. Так что новое здание музея позволит разместить больше экспонатов. Собирать новые предметы для музейной коллекции помогают жители Никольского. Так, одна семья передаст в избу уникальный шкаф ручной работы, который служил хозяевам с XIX века. Желающие смогут сфотографироваться рядом со старинной подвесной детской люлькой и другими предметами быта. Вокруг здания хотят разместить макет мельницы, а также старинные телеги, в которые в былые годы местные жители запрягали лошадей».

Проект реализуют на бюджетные средства. Стены большой русской избы уже возвели, на очереди полы, крыша, окна, которые украсят резными наличниками. Работы по устройству экспозиции музея продолжат и после 26 мая, но это не помешает туристам, желающим посетить музей, уверена Анастасия Гурьянова.

Напомним, в Никольском действует и ансамбль «Каравон», который в этом году отметил 30-летие.