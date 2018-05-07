Школьники из Коптева побывали на экскурсии в военном музее центра «Радость»

В Музее Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» центра «Радость» для учащихся школы № 90 провели тематическую экскурсию с элементами интерактива «Музей в чемодане».

— Учащиеся ознакомились с музейной гордостью — диорамой. В основу сюжета диорамы положены исторические события лета 1943 года, завершившие коренной перелом в ходе войны — разгром отборных немецко-фашистских войск на Курской дуге. Ребятам очень понравился макет солдатской землянки в натуральную величину, — сообщили в администрации центра «Радость».

Учащиеся в завершении экскурсии сделали фото на память с сотрудниками музея. (жм)