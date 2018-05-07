Ещё
Школьники из Коптева побывали на экскурсии в военном музее центра «Радость»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники из Коптева побывали на экскурсии в военном музее центра «Радость» 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В Музее Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» центра «Радость» для учащихся школы № 90 провели тематическую экскурсию с элементами интерактива «Музей в чемодане».
— Учащиеся ознакомились с музейной гордостью — диорамой. В основу сюжета диорамы положены исторические события лета 1943 года, завершившие коренной перелом в ходе войны — разгром отборных немецко-фашистских войск на Курской дуге. Ребятам очень понравился макет солдатской землянки в натуральную величину, — сообщили в администрации центра «Радость».
Учащиеся в завершении экскурсии сделали фото на память с сотрудниками музея. (жм)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Пенсионеры из Коптева познакомились с творчеством Имре Кальмана «Активный гражданин» выбрал 190 пользователей, которые получат билеты на фестиваль «Круг света» Китайские хористы познакомились с артистами из Коптева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали1
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры1
Как снимали самую эротическую сцену советского кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
В каких балерин влюблялись советские деятели
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение