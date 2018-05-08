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Выставка о футболе для детей откроется в районе
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Выставка о футболе для детей откроется в районе 

Управа района Якиманка 52 минуты назад
Фото: Управа района Якиманка
Выставка «Мяч в игре!» откроется 13 мая в Российской государственной детской библиотеке. В экспозицию войдут иллюстрации художника Алексея Лазунина к одноименной книге.
На официальном сайте библиотеки проинформировали, что выставка будет очень познавательной: ребята узнают, как и где появился футбол, кто придумал правила игры и сколько раз похищали спортивные кубки.
В рамках экспозиции запланировано несколько мероприятий. Так, Алексей Лазунин и художник-график Ирина Дедкова проведут творческие мастер-классы по созданию футбольных сувениров, а Алексей Дурново — автор книги «Мяч в игре!» —поговорит с ребятами об этом виде спорта.
Гостей ждут к 14:00 по адресу: Калужская площадь, дом 1. Выставка будет длиться до 22 июня.
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