Выставка о футболе для детей откроется в районе

Выставка «Мяч в игре!» откроется 13 мая в Российской государственной детской библиотеке. В экспозицию войдут иллюстрации художника Алексея Лазунина к одноименной книге.

На официальном сайте библиотеки проинформировали, что выставка будет очень познавательной: ребята узнают, как и где появился футбол, кто придумал правила игры и сколько раз похищали спортивные кубки.

В рамках экспозиции запланировано несколько мероприятий. Так, Алексей Лазунин и художник-график Ирина Дедкова проведут творческие мастер-классы по созданию футбольных сувениров, а Алексей Дурново — автор книги «Мяч в игре!» —поговорит с ребятами об этом виде спорта.

Гостей ждут к 14:00 по адресу: Калужская площадь, дом 1. Выставка будет длиться до 22 июня.