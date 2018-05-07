Искусство: 10 самых ценных потерь Второй мировой

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Вторая мировая война оставила след не только в политике и экономике множества государств, но и в области искусства. До сих пор многие шедевры искусства считаются утраченными, и искусствоведы всего мира мечтают о том, чтобы найти их. Всего, по официальным данным, пропавшими считается до 200 000 произведений искусства за время Второй мировой войны. Часть из них были уничтожены, однако есть и такие, которые до сих пор ищут. Ниже мы расскажем о 10 самых ценных произведениях искусства, утраченных во время Второй мировой войны. Рафаэль «Портрет молодого человека», 1513— 1514 гг. Картина была украдена нацистами в Польше. С тех пор его местонахождение было неизвестно. Многие историки считают портрет наиболее важной картиной, пропавшей без вести после Второй мировой войны. Идентичность субъекта не подтверждена, но ученые традиционно считали картину Рафаэля автопортретом. Тем не менее, эта картина была найдена в 2012 году. Об этом сообщило издание The Art Newspaper. Полотно находится в банковском хранилище, однако в какой именно стране не сообщается. В Министерстве иностранных дел Польши отметили, что точно ведомство пока не знает о местонахождении картины, однако владеет информацией, что полотно хранится в безопасном месте. В министерстве также выразили уверенность, что картина Рафаэля вернется в Польшу. Андреас Шлютер, Янтарная комната, 18 век Янтарная комната была создана мастером Андреасом Шлютером для прусского короля Фридриха I. Когда в 1709 году работа была завершена, плохо закреплённые янтарные панно рухнули. Король разгневался и выслал мастера из страны. Уже его сын, король Фридрих Вильгельм I преподнёс кабинет Петру I в дар. В отделке преимущественно использовался янтарь — большой кабинет состоял из янтарных панелей, украшений и панно. Мозаичные янтарные панно были установлены в нижнем зале в Людских палатах в Летнем саду. Во время Великой Отечественной войны дворец оказался на оккупированных территориях и «комната» была вывезена немецкими войсками. 29 апреля 2000 года министр по делам культуры ФРГ Михаэль Науман передал и. о. президента РФ В. В. Путину фрагменты подлинной Янтарной комнаты — флорентийскую мозаику и янтарный комод, изготовленный в 1711 году берлинскими ремесленниками и занимавший одно из центральных мест в меблировке комнаты. Винсент ван Гог «Художник на пути в Тараскон», 1888 год Это одна из знаменитых картин художника, на которой изображен он сам по пути в Тараскон. Ярко светит солнце, художник в шляпе и с нехитрыми пожитками идет вдоль поля. Картина была уничтожена во время пожара, который случился из-за бомбежек города Магдебурга. Джованни Беллини «Мадонна с младенцем», 1430 год Фото:Art Loss Register

Эта картина была эвакуирована в начале 1940-х годов из Берлинского музея. Однако несмотря на это картина оказалась уничтоженной, и теперь считается одним из самых ценных произведений искусства, которые были утеряны в ходе Второй мировой войны. Густав Климт «Портрет Труди Штайнер», 1900 год Фото:Art Loss Register

Эта картина — портрет дочери Дженни Штайнер. Картина была захвачена нацистами после того, как она бежала из Австрии в 1038 году. Затем картину в 1941 году продали неизвестному покупателю. В настоящий момент о том, где находится картина, неизвестно. Рембрандт «Ангел с чертами Титуса»

Фото:Art Loss Register

Рембрандт очень любил своего сына Титуса и много рисовал его. Есть картины, на которых Титус еще совсем ребенок. Есть более поздние, где Титус — уже молодой человек. Не дожив до 30 лет Титус умер, вероятно, от чумы. Картина хранилась в одном из замков во Франции, однако в 1943 году она попала в руки нацистов, которые перевезли ее в Париж. Картину отложили для того, чтобы впоследствии поместить ее в музей Гитлера вместе с 332 другими произведениями искусства. С тех пор из них были найдены лишь 162 произведения, а эту картину до сих пор так и не удалось найти. Рубенс «Благовещение» Эта картина — одно из самых прекрасных творений Питера Пауля Рубенса. На ней отображен библейский сюжет, когда к Марии пришел ангел Гавриил и сообщил ей о скором рождении сына — Иисуса. Картина считается пропавшей, так как она была продана в Берлине в 1935 году неизвестному покупателю, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Каналетто «Площадь Санта-Маргарита»

Фото:Art Loss Register

Эта картина Каналетто хранилась в частной коллекции Жака Гудстиккера, галерея которого была опустошена вскоре после того, как он бежал из Нидерландов в 1940 году. Часть коллекции была возвращена наследникам Гудстиккера, однако эта работа итальянского мастера была утеряна. Эдгар Дега «Пять танцующих женщин»

Фото:Art Loss Register

Картина была одной из коллекции барона Мора Липота Херцога, которую также захватили нацисты. Его наследники потребовали у Венгрии возвращения части его коллекции, однако эта картина по-прежнему не найдена. Писсаро «Бульвар Монмартр. Сумерки», 1897 год Фото:Art Loss Register

Эта картина была частью коллекции, захваченной нацистами и проданной через швейцарского дилера в 1941 году. Эта картина была замечена несколько раз после окончания войны, однако ее сегодняшнее местоположение неизвестно.