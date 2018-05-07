Компания, подорвавшая телебашню в Екатеринбурге, выкупит местный завод и откроет там галерею

Художественную галерею хотят разместить в здании бывшего Уральского приборостроительного завода (УПЗ) на улице Горького, 17. УГМК планирует передать недвижимость в собственность города или области.

Фото: Alexander Yampolsky/Flickr

Прежний владелец здания — компания Prinzip — хотел построить на месте завода жилье премиум-класса: два жилых корпуса с подземной парковкой на 200 автомобилей и фитнес-центром с бассейном.

Объект в самом центре Екатеринбурга стоил УГМК 1,5 миллиарда рублей. Помимо галереи, холдинг планирует открыть здесь художественную школу и сделать надстройку пятого этажа в том же архитектурном стиле. В прошлом году на территории УПЗ прошла Уральская индустриальная биеннале современного искусства.

Изначально здание, построенное в конце 1930-х годов на улице Горького, должно было перейти библиотеке имени Белинского, но в самом начале войны сюда эвакуировали московский «Завод №214». После 1945 года производство осталось в Свердловске и обзавелось еще несколькими зданиями в неоклассическом стиле. В 2014 году УПЗ начал переезд в Арамиль, который занял почти 3 года.

Компания УГМК выступала заказчиком взрывных работ на недостроенной телебашне в центре Екатеринбурга. Холдинг планирует построить на ее месте ледовую арену для хоккейного клуба «Автомобилист».