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Фойе Белгородской филармонии превратилось в выставочный зал
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Фойе Белгородской филармонии превратилось в выставочный зал 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Там представлены уникальные работы известной российской художницы Натальи Шевченко из серий «Лики искусства» и «Балет». В экспозицию вошли более двух десятков портретов выдающихся деятелей русского искусства разных лет.
Российский художник (творческий псевдоним Натан), заметно заявила о себе в современном искусстве последнего времени. Наталья — член творческого союза художников России, лауреат II степени IV Международного конкурса художников «МИР. ЭНЕРГИЯ. ЧЕЛОВЕК» (г. Астана).
Натан не имеет профессионального художественного образования, тем не менее ее работы были отмечены искусствоведами за огромный творческий потенциал и особую, экспрессивную манеру письма. Она написала более четырехсот работ, которые выставлялись на персональных выставках, успешно проходящих в России и за рубежом. Картины Натан находятся в фондах многих музеев и театров мира. Теперь и у белгородцев есть уникальная возможность познакомится с ее работами, посвященными музыке, балету, литературе. Традиционно одна из работ художницы по завершению выставки будет передана в дар Белгородской филармонии.
Увидеть выставку Натальи Шевченко смогут все посетители музыкальных программ филармонии. Выставка будет экспонироваться до 6 июня включительно. Подробнее о художнице можно узнать на ее сайте.
Концертные программы, в рамках которых можно посетить выставку:
11 мая. 19:00. Органный зал. Органисты Италии. Лауреат международных конкурсов Адриано Фальчони (орган, Италия).
15 мая. 19:00. Большой зал. Абонемент № 29 «Джаз на все времена». «Большой старый портфель Куинси Джонса». Биг-бэнд No Comment. Главный дирижер — Владимир Уваров. Дирижер — Игорь Овчаров. Солисты — лауреаты международных конкурсов, Арина Гюнтер (джазовый вокал), Екатерина Новикова (джазовый вокал), Алина Романович (джазовый вокал).
30 мая. 19:00. Органный зал. Закрытие сезона в Органном зале. Солисты — лауреаты международных конкурсов, Тимур Халиуллин (орган), Галина Зольникова (сопрано), Оксана Никитина (меццо-сопрано), камерный хор под управлением Елены Алексеевой. Ведущая — заслуженный работник культуры РФ Наталья Гирявенко.
31 мая. 19:00. Большой зал. «Парад дирижеров». Созвездие дирижеров из разных городов России и оркестр русских народных инструментов. Главный дирижер — заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников.
6 июня. 19:00. Закрытие 51-го концертного сезона Большой зал. Симфонический оркестр, главный дирижер — заслуженный деятель искусств Украины Рашит Нигаматуллин. Солист — народный артист России Даниил Крамер (фортепиано).
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