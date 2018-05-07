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В Доме музее Ленина пройдет Ночь музеев «Обыкновенные шедевры»
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В Доме музее Ленина пройдет Ночь музеев «Обыкновенные шедевры» 

Волга Ньюс 1 час назад
Оно пройдет в формате встречи с предметами обихода русского народа из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина (на базе интерактивной выставки «Жила-была сказка»).
Участникам предстоит угадать и найти в экспозиции многочисленные предметы быта, элементы костюма и другие экспонаты, зашифрованные в загадках, пословицах, поговорках и так далее, а также выполнить интерактивные задания, дающие представление о культуре народа. Гостям «Ночи музеев» потребуется знание русских народных сказок и их героев.
Расписание сеансов: 18:00–19:00, 19:00–20:00, 20:00–21:00.
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