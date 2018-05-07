Творческие достижения людей с инвалидностью покажут на международном фестивале в Пскове

ПСКОВ, 7 мая. / ТАСС /. Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство» пройдет в Пскове с 16 по 18 мая, ожидается порядка 200 участников. Об этом в интервью ТАСС сообщил один из организаторов мероприятия, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царев

"Шестнадцатого мая официальное открытие будет вечером. Это уникальный фестиваль для России, он вызывает широкий интерес у людей, сюда приезжают и в качестве участников, и в качестве зрителей из разных регионов. В этом году приедут участники из 20 регионов [России], а также из Германии, Швеции, Латвии, Эстонии. Даже из Узбекистана приедет интегрированный театр движения «Лик», они 17 мая в драмтеатре будут показывать свои импровизации", — рассказал Царев.

По его словам, фестиваль «Другое искусство» откроется спектаклем «Кармен», который поставил московский фонд поддержки слепоглухих людей «Соединение». «У них достаточно профессиональная группа. С ней работает известный режиссер Евгений Миронов », — уточнил собеседник агентства.

В рамках фестиваля будет работать театральная лаборатория «Открытая сцена». «Творческие студии есть при каждом интернате или в центре для людей с особенностями в развитии. Не всегда такие студии могут представить полноценный спектакль, поэтому специально для них создана эта театральная лаборатория», — пояснил организатор фестиваля.

Царев добавил, что на улице Пушкина откроется выставка репродукций художественных работ участников псковской театральной студии «Я и Ты».

О фестивале «Другое искусство»

Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство» проходит в Псковской области с 2016 года. Это ежегодный творческий форум, цель которого — сформировать уважительное отношение общества к людям с особенностями развития и организовать их социокультурную интеграцию с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития.