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В День Победы Музей Зеленограда развернет выставку «9 дней у станции Крюково»
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В День Победы Музей Зеленограда развернет выставку «9 дней у станции Крюково» 

Префектура Зеленоградского административного округа 37 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В День Победы Музей Зеленограда представит уличную интерактивную выставку, посвященную боям на крюковской земле.
Девять дней кровопролитных боев на территории будущего Зеленограда стали важным эпизодом Битвы за Москву и вкладом в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. Выставка откроется 9 мая в центре Зеленограда, на Центральной площади, рядом с Парком 40-летия Победы и памятником-бюстом К. К. Рокоссовскому.
В ноябре-декабре 1941 года дважды Герой Советского Союза Константин Рокоссовский командовал 16-й армией, которая защищала столицу на северо-западном направлении. В ее составе сражались представители разных родов войск — пехотинцы, кавалеристы, танкисты. Ценой невероятных усилий и жертв им удалось не только не допустить врага к Москве, но и в результате контрнаступления откинуть его от столицы. Линия фронта проходила там, где сейчас в Зеленограде расположен Панфиловский проспект.
8-я гвардейская панфиловская дивизия сражалась в районе станции Крюково. На зеленоградской земле погиб Неизвестный солдат, останки которого покоятся сейчас в Александровском саду. Когда К. К. Рокоссовского спросили: «Как вы оцениваете бои за Крюково?», он ответил: «По ожесточенности схваток это было второе Бородино».
На выставке взрослые смогут познакомиться с хроникой военных событий в районе станции Крюково день за днем, а дети — узнать о героическом прошлом зеленоградской земли с помощью интерактивных экспонатов.
Интерактивная выставка будет работать 9 мая с 12.00 до 18.00 в Парке 40-летия Победы.
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