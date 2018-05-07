Зеленоградский Творческий лицей проводит окружной фестиваль творческих семей

ГБУК «Творческий лицей» Зеленограда объявляет о старте окружного фестиваля творческих семей «Семья — в сердце России!».

Фестиваль проводится с целью повышения социальной и творческой активности семьи через возрождение традиций совместного семейного творчества в различных видах деятельности. Финальные мероприятия фестиваля будут приурочены ко Дню матери.

Фестиваль «Семья — в сердце России!» проводится с 3 мая по 24 ноября 2018 года. Заявки от участников принимаются до 30 июня по адресу: Зеленоград, корпус 813. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (499) 710-06-38.

Направления фестиваля:

— изобразительное искусство;

— декоративно-прикладное искусство;

— фотография;

— специальный конкурс семей.