Ещё
Зеленоградский Творческий лицей проводит окружной фестиваль творческих семей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зеленоградский Творческий лицей проводит окружной фестиваль творческих семей 

Префектура Зеленоградского административного округа 54 минуты назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
ГБУК «Творческий лицей» Зеленограда объявляет о старте окружного фестиваля творческих семей «Семья — в сердце России!».
Фестиваль проводится с целью повышения социальной и творческой активности семьи через возрождение традиций совместного семейного творчества в различных видах деятельности. Финальные мероприятия фестиваля будут приурочены ко Дню матери.
Фестиваль «Семья — в сердце России!» проводится с 3 мая по 24 ноября 2018 года. Заявки от участников принимаются до 30 июня по адресу: Зеленоград, корпус 813. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (499) 710-06-38.
Направления фестиваля:
— изобразительное искусство;
— декоративно-прикладное искусство;
— фотография;
— специальный конкурс семей.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
В День Победы Музей Зеленограда развернет выставку «9 дней у станции Крюково» 19 мая в Зеленограде пройдет молодежный фестиваль К акции «Ночь кино» присоединяется Культурный центр «Зеленоград»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали4
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Как снимали самую эротическую сцену советского кино1
Секреты кино, о которых вы не знали
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение