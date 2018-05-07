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Пускают только по записи: в зоопарке открылся музей с большим портретом Ростислава Шило
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Пускают только по записи: в зоопарке открылся музей с большим портретом Ростислава Шило 

ngs.ru 41 минуту назад
Фото: ngs.ru
Исторический музей открылся в Новосибирском зоопарке — часть экспозиции посвящена его бывшему руководителю Ростиславу Шило, чьё имя зоопарк носит с 2016 года.
«Есть экспозиция для самостоятельного просмотра, есть имитация рабочего места [бывшего] директора. Все вещи, которые были [при Ростиславе Шило], так и лежат», — сообщила корреспонденту НГС методист музея Анастасия Вишневецкая.
На экспозиции представлены различные экспонаты: старые замки от клеток, предметы старой униформы работников зоопарка, документы и фотографии ещё первого новосибирского зоопарка, который работал с 1947 года на улице Гоголя около Центрального рынка. Среди оригинальных экспонатов — портрет Ростислава Шило, выполненный из множества мелких фотографий животных, а также фигурки белых медведей, изготовленные вручную поклонниками из Японии — в этой стране с весны 2015 года живёт медвежонок Шилка.
Попасть в музей зоопарка можно без дополнительной оплаты, но по предварительной записи и пока только в будние дни с 9:00 до 18:00. Музей находится в административном корпусе на втором этаже.
В Новосибирском зоопарке регулярно устраивают всевозможные акции для зрителей, например, в конце апреля тут отпраздновали День пингвина.
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