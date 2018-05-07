Ещё
На Лермонтовском проспекте открылась выставка «Эхо войны»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Лермонтовском проспекте открылась выставка «Эхо войны» 

Управа района Выхино-Жулебино 41 минуту назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В Культурном центре «Лидере» состоялось торжественное открытие выставки «Эхо войны», приуроченной к празднованию 73-й годовщины Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой отечественной Войне.
В выставке представили свои работы воспитанники творческой мастерской «Радуга», участники клуба по интересам «Краски вдохновения», клуба многодетных семей, а также руководитель АРТ-клуба «Делаем сами» Виктория Серебренникова.
Также на выставке были представлены материалы из архивов ветерана Великой Отечественной войны Михаила Марциновича.
Михаил Александрович — человек по-настоящему героической судьбы. Вся его жизнь, весь его фронтовой путь, трудовая деятельность — пример подлинного героизма. Не менее ярким, чем и сама выставка, было выступление юных гостей из ГБОУ Школа № 1359 им. Авиаконструктора М. Л. Миля, которые преподнесли в подарок зрителям две замечательные военные песни, наполненные светлыми и добрыми эмоциями. (нд)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Материнский (семейный) капитал под прицелом мошенников Культурный центр «Лидер» из Выхина-Жулебина принял участие в форуме «ИмПульс культуры» Посетители библиотеки на Ташкентской смастерили открытки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали1
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры1
Как снимали самую эротическую сцену советского кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
В каких балерин влюблялись советские деятели
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение