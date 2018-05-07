На Лермонтовском проспекте открылась выставка «Эхо войны»

В Культурном центре «Лидере» состоялось торжественное открытие выставки «Эхо войны», приуроченной к празднованию 73-й годовщины Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой отечественной Войне.

В выставке представили свои работы воспитанники творческой мастерской «Радуга», участники клуба по интересам «Краски вдохновения», клуба многодетных семей, а также руководитель АРТ-клуба «Делаем сами» Виктория Серебренникова.

Также на выставке были представлены материалы из архивов ветерана Великой Отечественной войны Михаила Марциновича.

Михаил Александрович — человек по-настоящему героической судьбы. Вся его жизнь, весь его фронтовой путь, трудовая деятельность — пример подлинного героизма. Не менее ярким, чем и сама выставка, было выступление юных гостей из ГБОУ Школа № 1359 им. Авиаконструктора М. Л. Миля, которые преподнесли в подарок зрителям две замечательные военные песни, наполненные светлыми и добрыми эмоциями. (нд)