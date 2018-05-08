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Москвичей познакомят с историей здания музея имени Климента Тимирязева
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Москвичей познакомят с историей здания музея имени Климента Тимирязева 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Сотрудники Государственного биологического музея имени Климента Тимирязева подготовили культурно-развлекательную программу. Посетители 19 мая познакомятся с историей усадьбы, в которой расположено учреждение.
На официальном сайте учреждения отметили, что кроме рассказа о здании экскурсантам предложат рассмотреть под микроскопом простейших одноклеточных микробов и препараты растений.
Все действующие экспозиции станут доступными для просмотра. Вход свободный.
Программа начнется с 10:00.
Музей имени Климента Тимирязева находится по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15.
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