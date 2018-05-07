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В Псков прибыла комиссия Союза музеев России
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В Псков прибыла комиссия Союза музеев России 

Псковская губерния 37 минут назад
В Псков приехала комиссия Союза музеев России для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в Псковском государственном музее-заповеднике. Как сообщили «Псковской губернии» источники в музее, в составе комиссии в директора Новгородского кремля Наталья Григорьева и Казанского кремля Зиля Валеева. Отметим, на данный момент Псковский государственный музей-заповедник переживает кадровый кризис: в конце апреля региональные чиновники так и не смогли выбрать нового руководителя музея, который должен был прийти на смену Юрию Киселёву. В декабре председатель Союза музеев России Михаил Пиотровский заявил, что от имени объединения хочет обратиться к властям Псковской области из-за ситуации в псковском музее. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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