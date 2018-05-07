Выставка о детстве разведчика Кузнецова открылась в музее на его малой родине на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. / ТАСС /. Выставка о детстве легендарного разведчика Николая Кузнецова (1911-1944) открылась на его малой родине в музее, расположенном в деревне Зырянка Талицкого городского округа Свердловской области. Сотрудники сельского музея восстановили класс, где учился Кузнецов, в экспозиции также представлены его редкие детские фотографии, сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС заведующая музеем Татьяна Бухарова.

"В День Победы у нас обычно проходит митинг, до этого мы убираем сельские улицы — уже покрасили изгородь и крышу нашего музея, который был построен на базе сельской школы, где учился Николай Иванович Кузнецов. Школа была построена в 1908 году, была переделана под музей о разведчике в 1976 году. Ко Дню Победы мы подготовили выставку о детстве легендарного разведчика, нашего земляка", — сказала Бухарова.

Она отметила, что немецкий язык был для Кузнецова самым любимым предметом в школе-семилетке. В 1926 году он ее успешно окончил и поступил на агрономическое отделение Тюменского сельскохозяйственного техникума. Но в связи со смертью отца вынужден был вернуться домой в Зырянку, а через год поступил в Талицкий лесной техникум, где совершенствовал знания немецкого языка. «Кузнецов вообще имел незаурядные языковые способности: с течением времени он изучил эсперанто, польский, коми и украинский языки», — сказала Бухарова.

По ее словам, экспозицию для сельского музея собирали буквально по крупицам. «Нашли школьную парту, за которой учился Кузнецов, брат и сестра разведчика передали нам его детские фотографии, воссоздали класс, в котором учился наш земляк. Рядом с музеем расположен крестьянский усадьба, где собраны вещи, которые использовали в быту местные крестьяне — это примерный макет дома Кузнецова», — уточнила заведующая музеем, добавив, что головной музей находится в Екатеринбурге, он помогает с обновлением экспозиции.

Бухарова отметила, что планов воссоздать крестьянскую усадьбу, где прошло детство легендарного разведчика, пока нет. «Наш школа-музей находится как раз на том месте, где стоял дом Кузнецовых. Раньше школа, на базе которой был создан музей, находилась в конце деревне, ее на место дома Кузнецовых с конца деревни перенесли в 1956 году», — пояснила она.

По ее словам, в Зырянке много мест, связанных с Кузнецовым: памятник, открытый 30 июня в 1967 году, также его именем назван местный сквер.

О Кузнецове

Николай Кузнецов под именем немецкого офицера Пауля Зиберта вел разведывательную деятельность в оккупированном фашистами городе Ровно, руководил разведгруппой, постоянно общался с офицерами вермахта, спецслужб, высшими чиновниками оккупационных властей, передавая сведения в партизанский отряд.

Николаю Кузнецову удалось узнать о подготовке немецкого наступления на Курской дуге, о готовившемся покушении на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране.

Легендарный разведчик погиб в 1944 году.