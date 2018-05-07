«Другое Беляево»: путеводитель по району представят в галерее

В путеводителе по району Беляево, который сейчас разрабатывается, будут представлены карты-схемы района Беляево с указанием интересных для местных жителей и гостей района мест: памятников архитектуры, культурных, образовательных, спортивных учреждений, туристических объектов, церквей, святых источников, природных ландшафтов. Горожане смогут отправиться в путешествие по предложенным в путеводителе нетривиальным туристическим маршрутам. Об этом сообщается на сайте галереи «Беляево».

«Будут предложены нетривиальные туристические маршруты по району Беляево: «По следам московского концептуализма» — вспомним, что здесь жил и работал художник и поэт Дмитрий Пригов ; «Архитектура позднего модернизма» — увидим, как реализовывались на практике идеи выдающегося советского архитектора Якова Белопольского . Посетив университетские и научные пространства района, узнаем, как протекает интеллектуальная жизнь Беляево. Гастрономическая карта подскажет, где можно отобедать, а рекреационная — где отдохнуть», — говорится в сообщении.

Помимо официальной информации, статистических данных и кратких сведений о районе, путеводитель будет содержать также «мифы и легенды» Беляево, отрывки из художественных произведений знаменитых людей района. Жителям станут доступны «народные маршруты» с воспоминаниями и рассказами местных жителей, а также секретные места — дворы и чердаки.

Путеводитель будет сопровождаться скетчами современных художников. Составлен он будет на двух языках: русском и английском.