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«Другое Беляево»: путеводитель по району представят в галерее
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«Другое Беляево»: путеводитель по району представят в галерее 

Коньково 27 минут назад
Фото: Коньково
В путеводителе по району Беляево, который сейчас разрабатывается, будут представлены карты-схемы района Беляево с указанием интересных для местных жителей и гостей района мест: памятников архитектуры, культурных, образовательных, спортивных учреждений, туристических объектов, церквей, святых источников, природных ландшафтов. Горожане смогут отправиться в путешествие по предложенным в путеводителе нетривиальным туристическим маршрутам. Об этом сообщается на сайте галереи «Беляево».
«Будут предложены нетривиальные туристические маршруты по району Беляево: «По следам московского концептуализма» — вспомним, что здесь жил и работал художник и поэт Дмитрий Пригов; «Архитектура позднего модернизма» — увидим, как реализовывались на практике идеи выдающегося советского архитектора Якова Белопольского. Посетив университетские и научные пространства района, узнаем, как протекает интеллектуальная жизнь Беляево. Гастрономическая карта подскажет, где можно отобедать, а рекреационная — где отдохнуть», — говорится в сообщении.
Помимо официальной информации, статистических данных и кратких сведений о районе, путеводитель будет содержать также «мифы и легенды» Беляево, отрывки из художественных произведений знаменитых людей района. Жителям станут доступны «народные маршруты» с воспоминаниями и рассказами местных жителей, а также секретные места — дворы и чердаки.
Путеводитель будет сопровождаться скетчами современных художников. Составлен он будет на двух языках: русском и английском.
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