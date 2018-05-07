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Рок-концерт и фестиваль огненных искусств. Как Воронеж отметит День Победы
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Рок-концерт и фестиваль огненных искусств. Как Воронеж отметит День Победы 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Не обойдётся и без традиционных выставок военной техники и праздничных концертов. Воронежские власти подготовили ко Дню Победы 170 мероприятий, из них около 40 — общегородские. Празднование 9 мая начнётся в 10:00 парадом, а завершится в 22:00 — пущенным с Чернавской дамбы салютом. Однако многие события повторяются из года в год, но праздничная атмосфера в центре Воронежа в любом случае будет обеспечена. Как интересно провести День Победы в городе и какие события посетить — в обзоре «Вести-Воронеж». 9:00 — 18:00 Международная выставка декоративно-народных промыслов и прикладного творчества «Город мастеров» пройдёт на улице Карла Маркса от памятника Никитину до улицы Фридриха Энгельса. Там же состоится выставка мастеров кузнечного искусства 10:00 Парад на площади Ленина торжественное шествие войск Воронежского гарнизона от площади Ленина до проспекта Революции Выставка современных и ретроавтомобилей на участке между площадью Ленина и кинотеатром «Спартак» 10:45 Патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие с портретами родственников-фронтовиков от площади Ленина по проспекту Революции и до площади Победы). 10:00 — 12:00 Выставка военной атрибутики и копий военных наград у здания Агропрома (между Филармонией и кинотеатром «Спартак») 12:00 — 20:00 Праздничная программа у здания Агропрома, там же будет работать уличная спортивная площадка, полевая кухня от организации ветеранов боевых действий «Патриот» 11:00 — 14:00 У памятника Фронтовому почтальону на проспекте Революции возле Главпочтамта пройдёт выставка-инсталляция «Весточки с фронта» и интерактивная программа 11:00 — 16:00 Флешмоб «Свободный микрофон: поздравь страну с Победой!» пройдёт на площадке у театра кукол «Шут». Любой желающий может обратиться к ветеранам и более молодым воронежцам с поздравлениями. 12:30 Традиционно в Кольцовском сквере пройдут — показательные выступления судомоделистов «Курсом Победы» У дома №24 по проспекту Революции («Красный корпус» ВГУ) в это время стартует детская интерактивная площадка «Мир Зазеркалья» А у театра кукол — выставка живых скульптур 15:00 Начинается одно их главных событий празднования — рок-фестиваль молодежных музыкальных групп«Победа» на Адмиралтейской площади. Он продлится до вечера 15:00 –19:00 В Воронежском центральном парке стартует военно-патриотический проект «Ратное поле». Зрителей ждут выставки моделей авиации, флота, военной и гражданской техники и диорам; выставка водолазного снаряжения; демонстрация авиамоделей; казачья джигитовка; полевые лагеря клубов военно-исторической реконструкции. 16:00 — 20:00 Желающих потанцевать ждут в Петровском сквере на свободной танцплощадке «День Победы в ритмах танго» В это же время начнётся праздничный концерт национальных диаспор Воронежа «Мы за мир. За дружбу» 18:55 На всех площадках — Всероссийская минута молчания 19:00 — 22:00 Светомузыкальная программа в Кольцовском сквере 19:00 — 22:00 VIII Международный фестиваль огненных искусств «Огни Победы» с участием файер-групп Воронежа, городов России и стран СНГ на Адмиралтейской площади 22:00 Праздничный салют с дамбы Чернавского моста С более подробной программой празднования можно ознакомиться здесь.
Екатерина Трещикова
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