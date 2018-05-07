Художник и врач: история осетинского импрессиониста

Юрий Тедеев мечтал стать художником, но по воле отца поступил в мединститут и 45 лет свой жизни посвятил медицине, сперва работая хирургом, а затем урологом. Все это время он не бросал занятия живописью, совершенствуя свое мастерство и талант. Художник рассказал корреспонденту Sputnik Диане Валиевой о стремлении к гармонии, смысле творчества и своем главном учителе.

Светлая комната, расположенная в доме художника, отведена под небольшую мастерскую, полностью погруженную в краски написанных картин. У мольберта лежат краски и кисти, а многочисленные работы художника уже давно перестали помещаться в четырех стенах и просятся наружу, к зрителю. В книжном шкафу лежат книги по искусству, живописи, альбомы с картинами художников и их биографии. А напротив него стоит еще одни шкаф с широким ассортиментом медицинской литературы.

В мастерской Юрия Тедеева

Со скромной улыбкой мастер входит в созданный им мир и дает возможность осмотреться вокруг глазами художника, чья индивидуальность проявляется в собственной интерпретации давно знакомых всем пейзажей. Старый мост на Большой Лиахве, Дубовая роща и природа Осетии яркими красками воссозданы на картинах талантливого мастера.

Юрий Тедеев считает, что «самоучкой» быть невозможно, потому что все равно приходится учиться у тех, кто был до, познавать, общаться с другими художниками.

"Живопись — это не просто постоять у мольберта и что-то нарисовать, необходимо ее изучать, знать творчество старых и современных мастеров. Я с детства любил рисовать, но не имел поддержки в семье, отцу это не нравилось — поэтому выбрал медицину", — вспоминает он.

В мастерской Юрия Тедеева

После окончания мединститута, Тедеев работал хирургом в Липецке, а затем занялся урологией, попутно продолжая занятия живописью в качестве хобби.

"Интерес и способность к живописи, наверно, от Бога идут. Если я за весь день не занялся живописью или ничего не прочитал, то день прошел зря. Раньше нередко было много дежурств, приходилось рано вставать и все время проводить на работе, тогда, конечно, бывали большие перерывы. Но я всегда был нацелен к живописи и возвращался к ней", — говорит художник.

Год назад Тедеев закончил медицинскую карьеру, сейчас он все свое время посвящает любимому делу, проводя в мастерской дни напролет. Несмотря на это, пациенты часто приходят к нему на дом, и он никогда не отказывает в помощи.

"В медицину я пошел лечить людей — это исцеление тела, а живопись — воздействие на душу, на интеллект. В медицине тоже нужно быть своеобразным ювелиром, это тонкая работа. Я там побыл 45 лет и решил теперь заняться живописью, для души. Хотя все равно больные приходят, и я им, конечно, не отказываю, раз человек ищет меня, значит, речь идет о здоровье, и я должен помочь", — продолжает он.

В мастерской Юрия Тедеева

Тедеев рисует в импрессионизме и самое главное в живописи для него — насыщенность красок и цвета, стремление к гармонии.

"Мне нравится в импрессионизме воздушность цвета, привлекает красочность и легкость — цвет словно увлекает за собой. Есть даже цветоведение — специальный предмет, который важно знать, если ты хочешь стать живописцем. Это элементы физиологии зрения, то, как человек воспринимает цвета и как свет образует их в зависимости от освещения и от времени дня. Утренние краски одни, сумеречные — другие. В этом разнообразии надо выбирать мотив, который затронул твои чувства", — говорит художник.

Своим главным учителем в импрессионизме он считает Клода Моне, а затем уже Писсаро, Ренуара и многих других. Главными источниками творчества для Тедеева являются познание и плоды воображения, которые из него рождаются.

"У каждого художника свой мотив, потому и разнообразие стилей, техник, жанров. Меня привлекает красота, и я стремлюсь ее изобразить. Если человеку дана способность к чему-то, ее необходимо возвратить миру через созидание и творчество, которым надо делиться с остальными. Нужно постоянно развиваться, работать и работать — это единственный путь к мастерству", — считает Тедеев.

Почти все свое время он проводит в мастерской, где, кроме занятий живописью, читает книги и погружается в другие миры.

"Наш мир очень тягостный, много печали и несправедливости, много грубости. А живопись — это гармония, которая создает красоту, упорядоченность всего. Форма, цвет, перспектива — если все упорядочено и соответствует нормам, то получается красота. Все должно стремиться к гармонии, а не к хаосу и разрушению. Христос, внешне ничем от нас не отличающийся, на самом деле с иной душой и сознанием, и мы должны стремиться к нему. А пока вокруг столько войн, убийств… Разве это гармония? Это путь к хаосу и уничтожению", — продолжает художник.

Для Тедеева живопись — это потребность, без которой не представляется жизнь. А люди искусства, заключает он, находятся в вечном поиске гармонии и стремятся к ней вопреки всему.