Форум «Великие реки-2018» откроется в Нижнем Новгороде 15 мая

ХХ международный научно-промышленный форум «Великие реки».откроется в Нижнем Новгороде 15 мая.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, торжественное открытие форума состоится 15 мая в 11.00 на ярмарочной площади.

В 13:00 в Гербовом зале Главного ярмарочного дома начнется работа конгресса «Устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек». Работа конгресса будет разделена на 14 секций, каждая из которых посвящена актуальным вопросам экологической безопасности.

В рамках форума будут работать выставки «Великие реки России (федеральные и региональные экспозиции)», «Чистая вода. Технологии. Оборудование», «Энергетика. Электротехника. Энерго— и ресурсосбережение», а также новый выставочный проект «Чистый город».

Для участия в специализированных выставках заявились 108 предприятий и организаций из 15 регионов России, а в конгрессной части форума планируют принять участие 32 региона РФ и 14 стран мира.

Работа форума продлится по 18 мая.