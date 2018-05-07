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Поисковики передали музею артефакты времен Великой Отечественной войны
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Поисковики передали музею артефакты времен Великой Отечественной войны 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Фонд Национального музея Карелии пополнился штыком от винтовки Мосина, люком бронепоезда и стеклянной флягой.
Участники поискового фонда «Эстафета поколений» передали в Национальный музей Карелии артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные под Петрозаводском и в Пряжинском районе.
Так, коллекцию музея пополнит штык от винтовки Мосина, вонзенный советским солдатом в ствол дерева в октябре 1941 года — спустя небольшое время после боев за Петрозаводск. Поисковики предполагают, что таким образом бойцы могли использовать штык в качестве антенны для рации. Артефакт в музей передали вместе с фрагментом ствола, говорится в пресс-релизе городского совета.
Также музей передали элемент люка бронепоезда БЕПО-52. В сентябре 1941 года, во время обороны карельской столицы, состав был взорван в районе Ужесельги. В фонд попадут стеклянная фляжка времен Первой мировой войны, использовавшаяся советскими солдатами на Карельском фронте Великой Отечественной, крышка от цинковой коробки для патронов, столовые приборы.
Директор музея Михаил Гольденберг поблагодарил поисковиков за сотрудничество и отметил, что артефакты пополнят фонды учреждения в ближайшее время.
Фото: пресс-центр Петросовета
По материалам: ptzgovorit.ru
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