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Волгоградский музей назвали одним из самых впечатляющих в России
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Волгоградский музей назвали одним из самых впечатляющих в России 

АиФ Волгоград 45 минут назад
Фото: Федеральное агентство по туризму
Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» признали одним из самых впечатляющих в России.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Ростуризме, ведомство к 9 мая составило рейтинг из пяти музеев страны, посвященных истории двух Отечественных и многих других войн. Кроме волгоградского, в топ-5 вошли Мемориальный комплекс «Победа» в Южно-Сахалинске, московские заповедник «Бородинское поле» и музей Победы, военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге, севастопольские дом военного инженера Эдуарда Тотлебена и Музей холодной войны.
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