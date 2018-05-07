Волгоградский музей назвали одним из самых впечатляющих в России 

Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» признали одним из самых впечатляющих в России.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Ростуризме, ведомство к 9 мая составило рейтинг из пяти музеев страны, посвященных истории двух Отечественных и многих других войн. Кроме волгоградского, в топ-5 вошли Мемориальный комплекс «Победа» в Южно-Сахалинске, московские заповедник «Бородинское поле» и музей Победы, военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге, севастопольские дом военного инженера Эдуарда Тотлебена и Музей холодной войны.