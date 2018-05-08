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Старинные детские костюмы и антикварные игрушки покажут в музее «Садовое кольцо»
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Старинные детские костюмы и антикварные игрушки покажут в музее «Садовое кольцо» 

Управа района Мещанский города Москвы 36 минут назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В музее «Садовое кольцо» 11 мая откроется выставка, на которой представят детские костюмы, антикварные игрушки и фотографии XV-XX веков.
Коллекция старинных предметов принадлежит жительнице района Елене Коган, а автор фоторабот — Татьяна Ефремова.
На официальном сайте музея сообщили, что все костюмы сшиты по винтажным картинкам прошлого времени из тканей, которые использовали в то время.
Всех желающих увидеть предметы, датированные XV-XX веками, ждут по адресу: проспект Мира, дом 14, строение 10. Вход свободный.
Отметим, что выставка пройдет в рамках «Десятилетия детства в Российской Федерации».
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