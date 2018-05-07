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Стало известно, какие мероприятия пройдут в интерактивном музее 9 мая
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Стало известно, какие мероприятия пройдут в интерактивном музее 9 мая 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Музей «Россия — моя история» подготовил для волгоградцев праздничную программу к Дню Победы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, 9 мая в музее появится фотодокументальная выставка «Герои той войны». Горожане смогут узнать о судьбе «Босоногого гарнизона», юном разведчике Саше Филиппове, летчике Алексее Маресьеве и других выдающихся земляках.
На уличном светодиодном экране музея пройдёт трансляция портретов воинов-победителей. Для нее волгоградцы присылали его сотрудникам снимки своих родственников, погибших на войне. На экране также покажут ролики участников конкурса «Сталинград. Взгляд сквозь время» и видеообращения горожан в рамках акции «Скажи солдату 1943-го».
8 мая в 17:00 на площади перед входом в музей пройдет концерт, в ходе которого разыграют сертификаты на посещение выставок.
9 мая в музее заработает мультимедийная выставка-презентация рисунков волгоградца Льва Тырина, детство которого прошло в дни Сталинградской битвы.
О том, по какому графику музей будет работать в праздники, читайте здесь.
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