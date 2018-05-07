Стало известно, какие мероприятия пройдут в интерактивном музее 9 мая

Музей «Россия — моя история» подготовил для волгоградцев праздничную программу к Дню Победы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, 9 мая в музее появится фотодокументальная выставка «Герои той войны». Горожане смогут узнать о судьбе «Босоногого гарнизона», юном разведчике Саше Филиппове, летчике Алексее Маресьеве и других выдающихся земляках.

На уличном светодиодном экране музея пройдёт трансляция портретов воинов-победителей. Для нее волгоградцы присылали его сотрудникам снимки своих родственников, погибших на войне. На экране также покажут ролики участников конкурса «Сталинград. Взгляд сквозь время» и видеообращения горожан в рамках акции «Скажи солдату 1943-го».

8 мая в 17:00 на площади перед входом в музей пройдет концерт, в ходе которого разыграют сертификаты на посещение выставок.

9 мая в музее заработает мультимедийная выставка-презентация рисунков волгоградца Льва Тырина, детство которого прошло в дни Сталинградской битвы.

О том, по какому графику музей будет работать в праздники, читайте здесь.