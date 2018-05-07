Петербургские художники подарили Путину «Лебединое озеро»

Художники из арт-группы «Явь» создали в Санкт-Петербурге стрит-арт объект, посвященный инаугурации президента РФ Владимира Путина . На стене одного из зданий они нарисовали сцену из балета «Лебединое озеро», ставшего символом августовского путча в 1991 году.

По словам членов творческой группы, они хотели бы многое сказать в дополнение к граффити, но опасаются судебного преследования по статьям о публичном призыве к экстремизму и нарушению территориальной целостности страны, передает "Уралинформбюро"

"Лишь отметим, что лучше бы сейчас показывали «Лебединое озеро». Одновременно на всех телеканалах", — написали художники на странице арт-группы в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к записи пользователи социальной сети выразили недовольство подобным «выступлением» художников. В частности, Ольга Свободникова заявила, что «малевать стены — не экономику строить». По мнению девушки, члены «Яви» неуважительно относятся к труду своих родственников, позволивших им в сложное для страны время «встать на ноги» и научиться рисовать.

"Учитесь быть созидательными! Разрушая чужие идеи и пусть даже утопии, не предлагая выход из социальных тупиков и трудностей, только лишь (и не более того) осмеивая не совсем удачные попытки других людей выхода из социального, политического и государственного застоя, вы усиливаете всеобщий нигилизм, негатив и обреченность!" — заявила она.

Также комментаторы заметили, что общий посыл граффити «лучше бы как в 91-м» — не самый удачный.

Стоит напомнить, что 7 мая состоялась торжественная инаугурация Владимира Путина на пост президента России. Он возглавил страну в четвертый раз.