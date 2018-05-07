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В Хорошево-Мневниках проведут экскурсию по выставке «Азбука путешествий»
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В Хорошево-Мневниках проведут экскурсию по выставке «Азбука путешествий» 

Управа района Хорошево-Мневники 28 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Доме культуры «Берендей» пройдет обзорная экскурсия по выставке «Азбука путешествий» с элементами игры и рассказами о городах мира.
— В проекте «Азбука путешествий» представлены большие художественные работы детей. Они изобразили города мира, в которых никогда не были. В этих работах причудливая игра фантазии переплетается с фактами, вычитанными в текстах и увиденными на видео. Все эти работы выполнены в необычной технике рисования, с элементами дизайна и ассамбляжа, — рассказали в пресс-службе ДК «Берендей».
Выставка гастролирует в ДК «Берендей» до конца мая, после чего вернется в родные пенаты — галерею «Изопарк» Объединения «Выставочные залы Москвы».
Экскурсия пройдет 14 мая и начнется в 17.00. Рекомендовано для дошкольного и младшего школьного возраста.
Адрес Дома культуры: проспект Маршала Жукова, д. 76. (ео)
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