В Хорошево-Мневниках проведут экскурсию по выставке «Азбука путешествий»

В Доме культуры «Берендей» пройдет обзорная экскурсия по выставке «Азбука путешествий» с элементами игры и рассказами о городах мира.

— В проекте «Азбука путешествий» представлены большие художественные работы детей. Они изобразили города мира, в которых никогда не были. В этих работах причудливая игра фантазии переплетается с фактами, вычитанными в текстах и увиденными на видео. Все эти работы выполнены в необычной технике рисования, с элементами дизайна и ассамбляжа, — рассказали в пресс-службе ДК «Берендей».

Выставка гастролирует в ДК «Берендей» до конца мая, после чего вернется в родные пенаты — галерею «Изопарк» Объединения «Выставочные залы Москвы».

Экскурсия пройдет 14 мая и начнется в 17.00. Рекомендовано для дошкольного и младшего школьного возраста.

Адрес Дома культуры: проспект Маршала Жукова, д. 76. (ео)