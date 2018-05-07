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Брифинг по защите прав инвалидов в Подмосковье пройдет в РИАМО 11 мая
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Брифинг по защите прав инвалидов в Подмосковье пройдет в РИАМО 11 мая 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В пятницу, 11 мая, в 15.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится брифинг Уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семёновой и руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Московской области Александра Шуста по защите прав инвалидов.
В ходе мероприятия будет подписано соглашение, которое установит общий порядок взаимодействия сторон по защите и восстановлению прав жителей Подмосковья.
Уполномоченный и сотрудники его аппарата активно сотрудничают с бюро МСЭ уже много лет. Жалобы от инвалидов, поступающие к Уполномоченному, чаще всего рассматриваются совместно со специалистами Главного бюро. Согласно соглашению, стороны продолжат такую работу, а также будут оперативно обмениваться актуальной информацией, вести правовое просвещение среди жителей Подмосковья, организовывать совместные мероприятия, вырабатывать предложения в законодательство, при необходимости создавать рабочие группы для защиты прав человека.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошевская).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18  Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru  Контактное лицо — Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
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