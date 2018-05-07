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Инвалиды Подмосковья примут участие в олимпиаде по культуре и искусству 11–12 мая
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Инвалиды Подмосковья примут участие в олимпиаде по культуре и искусству 11–12 мая 

РИАМО 21 минуту назад
Фото: РИАМО
Очередная ПараАртиада Московской области соберет людей с ограниченными возможностями здоровья 11 и 12 мая, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
«С 11 по 12 мая при поддержке Мособлдумы состоится ПараАртиада-2018 Московской области. В этом году Олимпиаду искусств среди людей с ограниченными возможностями здоровья принимает подмосковный город Ступино», — говорится в сообщении.
ПараАртиада — это олимпиада в области культуры и искусства, в которой могут принять участие люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от двенадцати до восьмидесяти лет по номинациям: декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, литература, вокал, музыка, театр, хореография.
А также по четырем специальным номинациям: подвижничество, меценатство, спонсорство, хранительство культурного наследия.
«Даты и место проведения: 11-12 мая 2018 года во Дворце культуры по адресу: Ступино, проспект Победы, 18/43», — уточняется в материале.
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