Музыкально‑поэтический вечер, концерты, выставки подготовили в Москве ко Дню Победы

Культурно-массовые мероприятия проведут в Москве в рамках празднования 73-й годовщины Великой Победы, среди них концерты, музыкально-поэтический вечер и выставки, говорится в сообщении пресс-службы «День Победы 2018».

В Москве 130 культурных центров и 150 библиотек подготовили обширную программу для посетителей.

«Культурный центр «ЗИЛ» ждет всех желающих 9 мая в 18:00. Гости вечера попадут на музыкально-поэтический вечер «Не мыслю говорить на языке вражды» в исполнении Драматического театра имени Штейна. Для всех гостей культурный центр «ЗИЛ» подготовил авторскую экскурсию Татьяны Воронцовой «Москва в годы войны», — говорится в сообщении.

Центр культуры и искусства «Меридиан» ждет всех на свой концерт 9 мая с 15:00 до 17:00 «Салют победы». Центр культуры и досуга «Лира» приглашает гостей на концерт «Весна Победы» 9 мая с 18:00 до 19:30. 9 мая с 16:00 до 17:00 библиотека №217 (ЗАО) приглашает зрителей на поэтический спектакль «Вечно живые».

В рамках празднования 73-й годовщины Великой Победы в Москве все военные музеи будут открыты для свободного посещения. 9 мая культурно-образовательная программа «Встречаем День Победы в музее истории танка Т-34» будет открыта для всех желающих с 11:00 до 15:00 по адресу Московская область, деревня Шолохово, 89А.

Выездная выставка «День Победы» ждет гостей 9 мая с 12:00 до 18:00 на центральной площади Музея Зеленограда. Музей Героев Советского Союза и России приглашает всех желающих на свои авторские экскурсии по выставке «Сталинград». Экскурсии проходят 9 мая с 13:00 до 13:45 и с 15:00 до 15:45.