В Волгограде выбрали победителей международного фестиваля графики

Жюри подвели итоги II международного открытого фестиваля графики VITA-ART-TIME, прошедшего в Волгограде. Победителем стал житель Томской области Игорь Репников.

Увидеть работы участников фестиваля волгоградцы смогут до 6 июня на итоговой выставке в музее Машкова на улице Чуйкова, 37.

Напомним, фестиваль стартовал 4 мая. В нем приняли участие художники из России, Вьетнама, Израиля, Италии, Чехии и Эстонии. Все они представили жюри произведения различных видов печатной графики: офорта, сухой иглы, линогравюры, ксилографии, литографии, шелкографии. На конкурс художники прислали 300 работ. На выставке в музее Машкова волгоградцы смогут увидеть 130 из них.