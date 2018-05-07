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В Волгограде выбрали победителей международного фестиваля графики
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В Волгограде выбрали победителей международного фестиваля графики 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Жюри подвели итоги II международного открытого фестиваля графики VITA-ART-TIME, прошедшего в Волгограде. Победителем стал житель Томской области Игорь Репников.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, второе место досталось Юрию Ткачёву из Владимира и Анне Смысловой из Мурома. Третье место заняли Ти Нгуен из Хошимина; Виктор Липкин из Хайфа и Надежда Степанова из Ижевска. Поощрительные дипломы получили волгоградцы Анна и Виктор Филимоновы, а также Сергей Юров, Вера Карасёва из Казани, Владимир Рузин из Владимира.
Увидеть работы участников фестиваля волгоградцы смогут до 6 июня на итоговой выставке в музее Машкова на улице Чуйкова, 37.
Напомним, фестиваль стартовал 4 мая. В нем приняли участие художники из России, Вьетнама, Израиля, Италии, Чехии и Эстонии. Все они представили жюри произведения различных видов печатной графики: офорта, сухой иглы, линогравюры, ксилографии, литографии, шелкографии. На конкурс художники прислали 300 работ. На выставке в музее Машкова волгоградцы смогут увидеть 130 из них.
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