«Живая ночь» в Музее человека «Живые системы»

В «Живую ночь в Музее» посетителей Музея человека ждут научные шоу, мастер-классы, бесплатные тематические экскурсии, вечерняя встреча с экзотическими животными, а также вечерние сеансы в сферическом кинотеатре.

Родители и дети, которые не ложатся спать слишком рано, узнают, какими способностями нужно обладать, чтобы создавать гениальные произведения искусства. Что нужно знать о возможностях мозга? На что способны органы чувств? Взглянут на произведения искусства глазами животных, узнают, как звучат великие музыкальные произведения в безвоздушном пространстве, разгадают секреты искусства иллюзий и получат возможность отыскать собственные гены гениальности.