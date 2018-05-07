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«Живая ночь» в Музее человека «Живые системы»
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«Живая ночь» в Музее человека «Живые системы» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В «Живую ночь в Музее» посетителей Музея человека ждут научные шоу, мастер-классы, бесплатные тематические экскурсии, вечерняя встреча с экзотическими животными, а также вечерние сеансы в сферическом кинотеатре.
Родители и дети, которые не ложатся спать слишком рано, узнают, какими способностями нужно обладать, чтобы создавать гениальные произведения искусства. Что нужно знать о возможностях мозга? На что способны органы чувств? Взглянут на произведения искусства глазами животных, узнают, как звучат великие музыкальные произведения в безвоздушном пространстве, разгадают секреты искусства иллюзий и получат возможность отыскать собственные гены гениальности.
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