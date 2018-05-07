Москвичи перенесутся в эпоху оттепели в Музее Сергея Есенина

Театрализованное представление о поэзии эпохи оттепели состоится в Музее Сергея Есенина . Гостей ждут 19 мая.

Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского и — В нашем дворике будет организована постановка, действие в которой разворачивается на пяти условных станциях метро. На каждой из них сотрудники и экскурсоводы музея прочитают стихи поэтов Андрея Вознесенского Николая Рубцова . Кроме того, будет играть музыка 1960-70-х годов, — рассказала Надежда Кабирова, сотрудница культурного учреждения.

Добавим, что мероприятие пройдет в рамках акции «Ночь в музее».

Вход свободный.

Желающих окунуться в атмосферу 1960-х годов ждут в 20:00 по адресу: Большой Строченовский переулок, дом 24, строение 2.