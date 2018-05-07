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Москвичи перенесутся в эпоху оттепели в Музее Сергея Есенина
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Москвичи перенесутся в эпоху оттепели в Музее Сергея Есенина 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Театрализованное представление о поэзии эпохи оттепели состоится в Музее Сергея Есенина. Гостей ждут 19 мая.
— В нашем дворике будет организована постановка, действие в которой разворачивается на пяти условных станциях метро. На каждой из них сотрудники и экскурсоводы музея прочитают стихи поэтов Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского и Николая Рубцова. Кроме того, будет играть музыка 1960-70-х годов, — рассказала Надежда Кабирова, сотрудница культурного учреждения.
Добавим, что мероприятие пройдет в рамках акции «Ночь в музее».
Вход свободный.
Желающих окунуться в атмосферу 1960-х годов ждут в 20:00 по адресу: Большой Строченовский переулок, дом 24, строение 2.
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