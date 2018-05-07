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В Сергиевом Посаде сотрудники полиции организовали выставку «Я помню, я горжусь!», посвященную Дню Победы
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В Сергиевом Посаде сотрудники полиции организовали выставку «Я помню, я горжусь!», посвященную Дню Победы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В УМВД России по Сергиево-Посадскому району сотрудники полиции совместно с Общественным советом организовали и провели выставку детского рисунка «Я помню, я горжусь!», посвященную 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Цель данного мероприятия — патриотическое воспитание подрастающего поколения, повышение интереса детей к истории Великой Отечественной войны, сохранение памяти о ее героических событиях и уважительное отношение к ветеранам.
В выставке приняли участие дети сотрудников органов внутренних дел в возрасте от 3 до 12 лет. Юные художники в своих рисунках отразили искреннюю любовь к героям войны, уважение и чувство гордости. Работы получились яркими, красочными и создали праздничную атмосферу.
В завершение мероприятия сотрудники полиции и председатель Общественного совета поздравили всех с наступающим праздником, поблагодарили ребят за трогательные рисунки, вручили им грамоты, сладкие подарки и сделали общую фотографию на память.
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