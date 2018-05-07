В Сергиевом Посаде сотрудники полиции организовали выставку «Я помню, я горжусь!», посвященную Дню Победы

УМВД России по Сергиево-Посадскому району сотрудники полиции совместно с Общественным советом организовали и провели выставку детского рисунка «Я помню, я горжусь!», посвященную 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Цель данного мероприятия — патриотическое воспитание подрастающего поколения, повышение интереса детей к истории Великой Отечественной войны, сохранение памяти о ее героических событиях и уважительное отношение к ветеранам.

В выставке приняли участие дети сотрудников органов внутренних дел в возрасте от 3 до 12 лет. Юные художники в своих рисунках отразили искреннюю любовь к героям войны, уважение и чувство гордости. Работы получились яркими, красочными и создали праздничную атмосферу.

В завершение мероприятия сотрудники полиции и председатель Общественного совета поздравили всех с наступающим праздником, поблагодарили ребят за трогательные рисунки, вручили им грамоты, сладкие подарки и сделали общую фотографию на память.