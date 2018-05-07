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В Волгограде подвели итоги международного фестиваля «VITA-ART-TIME»
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В Волгограде подвели итоги международного фестиваля «VITA-ART-TIME» 

Ревизор.ru 43 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
В Волгограде определили победителей II международного фестиваля графики «VITA-ART-TIME». Жюри фестиваля под председательством заслуженного художника Российской Федерации Айрата Терегулова определило победителей конкурсной программы.
Победителем стал Игорь Репников из Томской области.
Второе место поделили два участника — Юрий Ткачёв (Россия, Владимир) и Анна Смыслова (Россия, Муром).
Третье место было присуждено трём авторам: Ти Нгуен (Вьетнам, Хошимин); Виктору Липкину (Израиль, Хайфа) и Надежде Степановой (Россия, Ижевск).
Напомним, на итоговой выставке фестиваля «VITA-ART-TIME» были представлены произведения в различных жанрах графики: офорт, сухая игла, линогравюра, ксилография, литография, шелкография, созданные художниками за последние 5 лет (2013-2018 годы). Всего на конкурс было прислано 300 графических работ, в конкурсной экспозиции принимают участие 130 работ более 50 авторов.
Выставка будет работать до 6 июня в выставочном зале волгоградского музея изобразительных искусств им. Машкова по адресу: Волгоград, ул. Чуйкова, 37. Время работы выставочного зала с 11-00 до 19-00, в четверг с 12-00 до 20.00, выходной понедельник.
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