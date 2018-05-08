В Свердловской области открылся выставочный центр Музея автомобильной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. / ТАСС /. Выставочный центр Музея автомобильной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК) открылся в городе Верхняя Пышма Свердловской области, новая площадка стала одним из самых масштабных собраний ретроавтомобилей в России, сообщили во вторник в пресс-службе УГМК.

"В Верхней Пышме открылся выставочный центр Музея автомобильной техники УГМК. Новая экспозиционная площадка может по праву считаться одним из самых масштабных и уникальных собраний ретроавтомобилей в России. Вместе с Музеем военной техники она составит единый ансамбль, который стал одним из самых крупных музейных комплексов технического профиля в мире", — говорится в сообщении.

В экспозиции, которая представляет 130-летнюю историю автотранспорта в России и мире, собрано порядка 160 автомобилей, а также более сотни единиц мото— и велотехники. Первый этаж выставочного центра посвящен автомобилям конца XIX — начала XX века, среди уникальных экспонатов — реплика самого первого автомобиля, созданного Карлом Бенцем. Кроме того, посетители экспозиции могут ознакомиться с такими шедеврами автомобилестроения, как Rolls-Royce Silver Ghost и Delaunay-Belleville — машины этой марки занимали главное место в гараже последнего российского императора Николая II . На первом этаже также представлена коллекция американских автомобилей — Cadillac, Packard, Pierce-Arrow и других.

Отечественные автомобили расположились на втором и третьем этажах выставочного центра. Центральное место отведено автомобилям высшего класса — в четырех зонах представлены машины, обслуживавшие руководство СССР с 1930-х до начала 1990-х годов, включая бронированные автомобили первых лиц государства, машины сопровождения и мотоциклы правительственного эскорта.

На самом верху выставочного центра — мотоциклы и спортивная техника XX века. Легендарные Harley-Davidson и Indian, первый серийный мотоцикл с четырехцилиндровым двигателем FN Four и другие модели. Большая коллекция советских мотоциклов включает в себя редкие довоенные экземпляры, в частности такие, как ИЖ-7 и ТИЗ-4.

Музей автомобильной техники УГМК — одна из крупнейших в России коллекций отечественных автомобилей, спецтехники, мотоциклов, велосипедов. Открылся 27 апреля 2016 года. В коллекции музея более 200 единиц техники, она постоянно расширяется.