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Свыше ста картин украсили художественно-музыкальный салон школы №1508
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Свыше ста картин украсили художественно-музыкальный салон школы №1508 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Выставка, на которой представлены работы, как нынешних учеников, так и выпускников Измайловской школы, стартовала в образовательном учреждении.
В школе №1508 в конце апреля стал работать художественно-музыкальный салон. Более ста выставочных работ, авторами которых стали учащиеся образовательного учреждения разных лет, украсили школьные холлы.
Как сообщили специалисты, творческий потенциал юных художников раскрывается в яркости красок, разнообразии сюжетов, тем и техники исполнения картин. В экспозицию вошли пейзажи и натюрморты, сцены из жизни и портреты, в которых тонко передана вся гамма человеческих эмоций. Сюжеты картин хорошо передают настроение авторов, какими впечатлениями навеяно создание этих работ. Контурные этюды и зарисовки отражают теплые воспоминания о событиях, которые оставили свои отпечатки в душах юных художников.
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