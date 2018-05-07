Свыше ста картин украсили художественно-музыкальный салон школы №1508

Выставка, на которой представлены работы, как нынешних учеников, так и выпускников Измайловской школы, стартовала в образовательном учреждении.

В школе №1508 в конце апреля стал работать художественно-музыкальный салон. Более ста выставочных работ, авторами которых стали учащиеся образовательного учреждения разных лет, украсили школьные холлы.

Как сообщили специалисты, творческий потенциал юных художников раскрывается в яркости красок, разнообразии сюжетов, тем и техники исполнения картин. В экспозицию вошли пейзажи и натюрморты, сцены из жизни и портреты, в которых тонко передана вся гамма человеческих эмоций. Сюжеты картин хорошо передают настроение авторов, какими впечатлениями навеяно создание этих работ. Контурные этюды и зарисовки отражают теплые воспоминания о событиях, которые оставили свои отпечатки в душах юных художников.