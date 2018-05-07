В зеленоградском «Творческом лицее» стартовал фестиваль «Семья — сердце России!»

«Творческий лицей», расположенный в районе Старое Крюково, начал прием заявок от зеленоградских творческих семей, желающих поучаствовать в окружном фестивале «Семья — сердце России!».

Фестиваль проводится в целях повышения социальной и творческой активности семьи через возрождение традиций совместного семейного творчества в различных видах деятельности. Его финальные мероприятия будут приурочены ко Дню матери.

Участники могут проявить себя в следующих направлениях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Фотография», а также в сценическом конкурсе семей.

Заявки принимаются в корпусе 813 до 30 июня 2018 г.