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В зеленоградском «Творческом лицее» стартовал фестиваль «Семья — сердце России!»
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В зеленоградском «Творческом лицее» стартовал фестиваль «Семья — сердце России!» 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
«Творческий лицей», расположенный в районе Старое Крюково, начал прием заявок от зеленоградских творческих семей, желающих поучаствовать в окружном фестивале «Семья — сердце России!».
Фестиваль проводится в целях повышения социальной и творческой активности семьи через возрождение традиций совместного семейного творчества в различных видах деятельности. Его финальные мероприятия будут приурочены ко Дню матери.
Участники могут проявить себя в следующих направлениях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Фотография», а также в сценическом конкурсе семей.
Заявки принимаются в корпусе 813 до 30 июня 2018 г.
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