Биллу Каннингему посвятят выставку

В Нью-йоркском историческом музее и библиотеке New-York Historical Society откроется выставка, посвященная фотографу Биллу Каннингему. В экспозицию «Celebrating Bill Cunningham» войдут принадлежавшие Каннингему предметы — их передали для выставки родные и друзья фотографа: его первую 35-миллиметровую камеру Olympus Pen-D, рукописные заметки, а также изготовленные на заказ шляпы и знаменитую синюю куртку. Выставка пройдет с 8 июня по 9 сентября.

Осенью также выйдет книга с мемуарами Билла Каннингема.