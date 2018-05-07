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Биллу Каннингему посвятят выставку
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Биллу Каннингему посвятят выставку 

The Blueprint 22 минуты назад
Фото: The Blueprint
В Нью-йоркском историческом музее и библиотеке New-York Historical Society откроется выставка, посвященная фотографу Биллу Каннингему. В экспозицию «Celebrating Bill Cunningham» войдут принадлежавшие Каннингему предметы — их передали для выставки родные и друзья фотографа: его первую 35-миллиметровую камеру Olympus Pen-D, рукописные заметки, а также изготовленные на заказ шляпы и знаменитую синюю куртку. Выставка пройдет с 8 июня по 9 сентября.
Осенью также выйдет книга с мемуарами Билла Каннингема.
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