Выставка «Люди от З лет» в Галерее «А3»

Выставка посвящена творческой смелости, индивидуальности и чистоте художественных высказываний авторов 3-12 лет. C 8 по 19 мая «Худкружок» устраивает выставку детских работ в «Галерее АЗ».

Расписание мероприятия:

8 мая, вторник 17:00 Торжественное открытие выставки. В программе демонстрационный мастер-класс, витаминный банкет, танцевальный вечер. С фруктами вход без очереди.

9 мая, среда 17:00 «Мирный мастер класс». Ведущая арт директор Худкружка, художник-иллюстратор Ляля Ваганова . 5-12 лет.

10 мая, четверг 17:00 «Худкружок» для малышей 3-5 лет. Ведущая дизайнер, эколог Галина Галеева.

15 мая, вторник 17:00 Мастер класс по изготовлению объемных скульптур насекомых-киборгов. Ведущие: архитектор бюро YUNAYA.bureau, дизайнер световых инсталляций, Михаил Антонов , архитектор Елена Андерсон. 5-12 лет. Детям 5-6 лет может понадобиться помощь родителей

18 мая, пятница 17:00 Мстер класс «Прозрачное». Ведущая руководитель Худкружка, дизайнер Маша Безрукова. 5-12 лет.

19 мая, суббота 17:00 Торжественное закрытие выставки. Семейный мастер класс «Одноразовый костюм». Ведущие: Маша Безрукова, Ляля Ваганова, Галина Галеева.

На все мастер-классы, кроме открытия, нужна предварительная запись.

NB Все владельцы виртуального приложения Family получают скидку 10% на занятия «Худкружка» в галерее «Гнездо» и в Школе «Драгоценность».