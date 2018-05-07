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Выставка «Люди от З лет» в Галерее «А3»
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Выставка «Люди от З лет» в Галерее «А3» 

Ezhikezhik.ru 56 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Выставка посвящена творческой смелости, индивидуальности и чистоте художественных высказываний авторов 3-12 лет. C 8 по 19 мая «Худкружок» устраивает выставку детских работ в «Галерее АЗ».
Расписание мероприятия:
8 мая, вторник 17:00 Торжественное открытие выставки. В программе демонстрационный мастер-класс, витаминный банкет, танцевальный вечер. С фруктами вход без очереди.
9 мая, среда 17:00 «Мирный мастер класс». Ведущая арт директор Худкружка, художник-иллюстратор Ляля Ваганова. 5-12 лет.
10 мая, четверг 17:00 «Худкружок» для малышей 3-5 лет. Ведущая дизайнер, эколог Галина Галеева.
15 мая, вторник 17:00 Мастер класс по изготовлению объемных скульптур насекомых-киборгов. Ведущие: архитектор бюро YUNAYA.bureau, дизайнер световых инсталляций, Михаил Антонов, архитектор Елена Андерсон. 5-12 лет. Детям 5-6 лет может понадобиться помощь родителей
18 мая, пятница 17:00 Мстер класс «Прозрачное». Ведущая руководитель Худкружка, дизайнер Маша Безрукова. 5-12 лет.
19 мая, суббота 17:00 Торжественное закрытие выставки. Семейный мастер класс «Одноразовый костюм». Ведущие: Маша Безрукова, Ляля Ваганова, Галина Галеева.
На все мастер-классы, кроме открытия, нужна предварительная запись.
NB Все владельцы виртуального приложения Family получают скидку 10% на занятия «Худкружка» в галерее «Гнездо» и в Школе «Драгоценность».
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