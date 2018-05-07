Эрвин Олаф. Танец без прикрас

«Не смогла полюбить драматический спектакль из-за преувеличенных кривляний, они случаются и в балетах. Видишь на сцене не чувства и жизнь, не падения и взлеты, а болезненные метания и агонию, без какой-либо основы», — это сообщение я выдернула из личной переписки в социальной сети. Девушка, с которой живо вела беседу, давно и не на шутку увлечена музыкальным искусством. Было действительно любопытно узнать ее мнение и о танцевальных постановках тоже. Да, без конкретики — в общем и целом. Можно избежать привязки к месту, театру, труппе и даже хореографу. У любого поколения есть свои особенности, популярные и злободневные темы, продиктованные временем. Поэтому я легко смирилась с тем фактом, что разговор получался не очень-то предметным. Но, справедливости ради, уточню: к балету классическому у собеседницы претензий не было. «Дротики метали» в мишень конкретную, название которой — «современная хореография и режиссура».

Для чего я вообще завела такой разговор? Это была попытка услышать мнение другого человека и разобраться в себе. Пару лет назад у меня напрочь сбились старые ориентиры, а новые до сих пор не могу нащупать. Появление Вячеслава Самодурова в Екатеринбургском театре, смена репертуара и подхода к постановкам балетных спектаклей вызвали какую-то внутреннюю революцию. И встроиться в обновленную систему координат оказалось задачей не из легких. Знаете, что самое страшное для непоколебимого поклонника классического танца? Смотреть «Лебединое озеро» и каждую минуту силиться понять: что именно так мощно держало твое внимание раньше? Какая особенность спектакля вызывала желание появляться в зрительном зале по три раза в неделю? Довольно долго ищу ответы на эти вопросы и пока — безрезультатно. Смотреть классические спектакли по-прежнему приятно, но теперь очень хочется видеть и что-то неординарное. Как будто каждое утро пьешь ароматный кофе, а про себя думаешь: «Надо бы купить апельсинов и сделать свежевыжатый сок с мякотью. М-м-м, какая это вкуснотища…».

На выставку работ голландского фотохудожника Эрвина Олафа я также пришла в надежде получить ответы на свои вопросы. Люблю ли я балет до сих пор или намеренно себя в этом убеждаю, потому что старый друг лучше новых двух? Может тяга к танцам — просто привычка? Прежде, чем войти в зал, твердо решила: «Если увижу постановочные кадры и ничего не почувствую, сделаю перерыв в „отношениях“ с балетом. Время пришло и нужно отдохнуть друг от друга». Но план мой с треском провалился. Снимки Эрвина Олафа — результат сотрудничества с артистами ведущих балетных трупп Нидерландов — явно обладали гипнотическим действием. Через пять минут после начала просмотра я и думать забыла о жизни без балета. Фотохудожник убрал лишнюю «шелуху» и обнажил изнанку искусства танца. Сильные и накаченные мышцы, пот, синяки и раны — первое, что бросилось мне в глаза. Благодаря незабвенной Фаине Раневской мы знаем, что балет — это каторга в цветах. Но мало кто из любителей танца лицезрел стертые до крови ноги танцовщиков в реальности. Работы фотохудожника не статичны, в них есть движение и, как будто, истинно-чистый танец — танец без прикрас.

Фотографии Эрвина Олафа — почти исповедь.

В интервью телеканалу «Россия-Культура» он сказал: «Мои работы красивы и эстетичны. Но когда вы попадаете в мир этих работ, я будто хлопаю вас по лицу своим искусством». Интервью прочла уже после посещения экспозиции и была поражена, насколько точно фотограф описал ощущения зрителя. Я и впрямь получила отрезвляющую оплеуху, после которой еще долго «горела щека». На самом деле, не так важно танцуют ли артисты на пуантах или выступают босиком. Не важно исполняют ли они головокружительные прыжки или используют партерную технику. Не важно будут ли они вознаграждены яркими пачками с вышивкой или наденут минималистичные костюмы. Важно лишь одно: вся красота и магия исчезнет, если убрать основу танца — ежедневные репетиции и работу над собственным телом. Фотографии выставки напомнили мне, что балет — это одновременно адский труд, безжалостный конвейер и один из самых красивых видов искусства. Не верите на слово? Благодаря международному фестивалю балета Dance Open вы можете убедиться в этом сами, если в ближайшее время окажетесь в Санкт-Петербурге. Экспозиция «Гармония диссонансов. Мания совершенства» выставлена в Музее современного искусства ЭРАРТА и будет работать до 21 мая.

Балет — искусство своенравное и может выставить за дверь кого угодно. Но уйти по собственной воле — это безумие.

Фотографии с открытия выставки «Гармония диссонансов. Мания совершенства». Автор фото: Галина Кожемяченко.