Выставка моделей самолетов прошла на Энергетической

В помещении ГБУ «Лефортово» на Энергетической улице прошла выставка моделей самолетов, которые изготовили ребята, занимающиеся в кружке «Авиамоделирование». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— С каждым годом растет популярность технического творчества. Данное направление весьма актуально, так как позволяет формировать у подрастающего поколения интерес к труду, воспитывает ребят в духе коллективизма, прививает целеустремленность, аналитическое и конструкторское мышление, развивает самостоятельность и помогает овладеть различными навыками труда. За этот год на занятиях кружка было сделано множество макетов самолетов, самые лучшие из которых были отобраны для выставки, — сообщила Шуктаева.

Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (ео)