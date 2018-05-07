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Выставка моделей самолетов прошла на Энергетической
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Выставка моделей самолетов прошла на Энергетической 

Управа района Лефортово 43 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
В помещении ГБУ «Лефортово» на Энергетической улице прошла выставка моделей самолетов, которые изготовили ребята, занимающиеся в кружке «Авиамоделирование». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.
— С каждым годом растет популярность технического творчества. Данное направление весьма актуально, так как позволяет формировать у подрастающего поколения интерес к труду, воспитывает ребят в духе коллективизма, прививает целеустремленность, аналитическое и конструкторское мышление, развивает самостоятельность и помогает овладеть различными навыками труда. За этот год на занятиях кружка было сделано множество макетов самолетов, самые лучшие из которых были отобраны для выставки, — сообщила Шуктаева.
Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (ео)
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