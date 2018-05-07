В творческой мастерской вблизи Аэропорта открылась экспозиция «Портрет»

В Творческой мастерской Рябичевых, которая расположена в Светлом проезде, открылась выставка Евгения Глобенко «Портрет». В экспозиции представлены портреты писателей, искусствоведов, балерин и друзей художника. Увидеть картины можно до 14 мая.

«В серии, представленной на выставке «Портрет», психологизм образов особенно очевиден, — говорится в описании выставки на официальном сайте мастерской. — В большинстве работ мы видим героев как бы вне сюжета, представленных без антуража и других предметов, которые могли бы дать нам дополнительные сведения об изображенном. Все внимание зрителя обращено исключительно к личности, сосредоточено на выражении лица, глазах, руках, цвете композиции».

Адрес мастерской: Светлый пр-д, 10а. О визите необходимо предварительно сообщить по телефону 8 (926) 524-12-47. (мю)